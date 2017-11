Inscriptions pour l'étude "Public des Associatives" 2018

Depuis le lancement de l’étude du "Public des Associatives", destinée aux radios de catégorie A, Médiamétrie a étudié les habitudes d’écoute de presque 200 stations, sur 88 départements. Ce dispositif adapté aux contraintes de diffusion et de couverture géographique des stations associatives permet de suivre la notoriété des radios et de mesurer les différentes habitudes d’écoutes (auditoire régulier, hebdomadaire et global), ces éléments étant disponibles par cibles socio-démographiques. En moyenne, plus de 50 stations sont étudiées chaque année, de janvier à juin, sur leur bassin de diffusion FM, défini par la radio souscriptrice en collaboration avec la CNRA et Médiamétrie.