Inscriptions ouvertes au Prix Chaffanjon 2018

Le Prix permet de poursuivre le travail journalistique exigeant de Philippe Chaffanjon. Grand reporter puis meneur d’hommes, il a marqué la profession par ses compétences, son exigence, son sens de l’éthique, son humanité et sa vision de l’avenir. Passionné par Haïti, Philippe Chaffanjon a aussi braqué la lumière sur ce pays complexe. Le Prix récompense donc encore cette année deux reportages multimédia : une réalisation française et une réalisation haïtienne. Le Prix Philippe Chaffanjon du reportage multimédia bénéficie du soutien de ses partenaires : Radio France, M6, RTL, Orange, Sud-Ouest, Le Point, la FNAC et Haïti Futur.Inscriptions : ICI