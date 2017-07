Indés Radios : montée en puissance de l'offre Indés Digital

TF1 Publicité reste le partenaire régie référent pour la commercialisation des formats vidéo fixes et mobiles des sites et applications des radios indépendantes (vidéo In-Stream et Out-Stream). La commercialisation en est assurée depuis octobre dernier en co-exclusivité avec Advideum.

D’après l’étude 126 000 Global Radio de Médiamétrie, 891 000 auditeurs quotidiens ont écouté les Indés Radios sur un support multimédia sur la période janvier-mars 2017. Des résultats en hausse de 47 000 auditeurs par rapport à la vague précédente. En mai 2017, les sites internet ont enregistré 11.7 millions de visites pour 45.8 millions de pages vues. Les applications mobiles ont enregistré 909 000 sessions pour 2.2 millions de pages vues. À elle seule, la plateforme Les Indés Radios totalise plus de 2 millions de téléchargements.



Pour Jean-Eric Valli, président des Indés Radios, "la commercialisation de l’offre "Indés Digital" est importante car c’est un investissement d’avenir. Aujourd’hui, nous assurons près de 50% du chiffre d’affaires des radios indépendantes (84.4 millions d’€ en 2016 en publicité nationale). Nous séduisons les plus gros annonceurs car nous incarnons une troisième voie à côté des radios musicales et généralistes, celle de la proximité. Tirer parti de notre audience digitale est essentiel".