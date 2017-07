Incendies : 4 stations France Bleu mobilisées

Emissions spéciales, direct et reportages sur le terrain, témoignages d’auditeurs, points circulations… France Bleu poursuit plus que jamais sa mobilisation afin d’accompagner et soutenir ses auditeurs. La solidarité s'organise également avec France Bleu, sur les antennes et les réseaux sociaux où de nombreux auditeurs souhaitent apporter leur aide aux sinistrés. Proposition de logements, de repas, mise à disposition de véhicules, don de vêtements… "Depuis lundi, les standards des radios sont submergées de propositions des auditeurs largement relayées par les équipes antennes et numériques" explique le réseau local de Radio France.





"Radio de proximité du service public, France Bleu est le relais privilégié des autorités en cas de crise majeure. Les radios du réseau sont ainsi les médias référents pour l’information du public sur l’évolution de la situation, les mesures prises et les comportements à adopter" souligne France Bleu.