Ils vous écoutent ou ils vous entendent ?

Prenons un exemple très concret. Qu’est-ce qui dans la vie courante est susceptible de capter soudainement votre attention, autrement dit, de focaliser celle-ci sur ce qui vous entoure alors que vous ne l’auriez certainement pas fait si ce petit truc en plus n’était pas intervenu ? La sirène d’une voiture de police ? La sonnerie de votre téléphone portable ? Ou est-ce cet effluve de parfum qui met brusquement vos sens en éveil alors que vous marchez tranquillement dans une rue piétonne ?

C’est tout cela et bien plus encore ! Mais il y a un point commun à tous ces réflexes : la surprise. Vous avez été surpris à un moment précis sans pour autant l’avoir recherché. À la radio, c’est la même chose. L’auditeur vient souvent par hasard sur votre fréquence. C’est à vous de le surprendre grâce à ce petit truc en plus pour faire en sorte qu’il vous écoute et qu’il devienne fidèle. Pourquoi croyez qu’un professeur doit aujourd’hui déployer des trésors d’imagination pour capter, dans un premier temps, l’attention de ses élèves et, dans un deuxième temps, les tenir en haleine durant une heure ou quelques fois davantage ?