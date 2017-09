IP concentre ses activités sur le secteur audiovisuel

Pour la régie IP, il s’agit de concentrer l’ensemble de ses activités sur le secteur audiovisuel et de consolider son statut de leader du secteur. La branche Presse relevait d’une activité historique pour IP et ne cadrait plus avec ses objectifs stratégiques concentrés sur l’audiovisuel.

La cession, actée la semaine dernière, est garante de perspectives nouvelles pour IP Press. En intégrant cette structure dont le core business est la presse écrite, IP Press, ses équipes et ses mandants s’assurent "un avenir serein".