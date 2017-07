Horizon devient radio partenaire du RC Lens

"Nous sommes vraiment contents et l’on a hâte que cela démarre", s'est félicite Fabrice Wolniczak, directeur commercial, marketing et communication du club Sang et Or. "La radio sera présente sur tous les événements : matches et hors matches. Je pense notamment à la foire commerciale en octobre au stade Bollaert-Delelis". Le club aux 111 ans d'histoire souhaite à travers ce partenariat renforcer toujours un peu plus les liens qu’il a su tisser avec la population régionale. Les 2 entités ont toujours su et sauront fédérer au fil du temps des communautés fortes, fidèles et engagées. Horizon s’impatiente de soutenir les Lensois pour cette saison, le Racing Club de Lens quant à lui ne peut que se réjouir d'accueillir la radio Horizon parmi ses partenaires.