Hit West : un Backstage Live en Mayenne

Mardi 14 novembre prochain, Hit West crée l’événement aux Angenoises, le centre culturel de Bonchamp-les-Laval. Avec la soirée Backstage Live, bien connue des Lavallois, les auditeurs se préparent à vivre 2 heures de concert et applaudir les artistes qui tournent sur toutes les ondes : M, Offenbach, Juliette Armanet et Clare Maguire qui interprètera notamment son succès "Elizabeth Taylor".

Pas de billetterie pour ce Backstage Live qui se positionne comme un concert gratuit réservé à celles et ceux qui auront gagné leurs invitations. Pour jouer, il suffit d’écouter la radio (à Laval sur 102.3), se connecter hitwest.com ou se rendre chez les partenaires de Hit West.