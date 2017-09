Hit West : Arnaud Agoyer à la direction des programmes

Ce vendredi 1er septembre 2017, Arnaud Agoyer rejoint Hit West, la radio régionale leader au sein du groupe Sipa-Ouest-France.

Après 21 ans passés au sein de NRJ Group, d’abord en tant que producteur puis responsable régional pour NRJ et Chérie FM sur la Bretagne, les Pays de Loire et la Région Centre, Arnaud Agoyer âgé de 41 ans) est nommé directeur des programmes de la radio Hit West.

Arnaud Agoyer aura en charge l’évolution et le suivi de la stratégie globale de la ligne éditoriale de la station.