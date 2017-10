Hit West : 6 heures de direct à Lorient

Tout commencera l’après midi à la brasserie Le Carré, place Aristide Briant où Ben en direct sur Hit West accueillera les artistes invités au Backstage Live de Lorient et offrir les dernières places pour la soirée. Les auditeurs seront invités à participer à l’émission en direct de 16h à 20h. Et, dès 21h, à mi-chemin entre l’émission de radio et le concert privé, le Backstage Live réunira sur la scène du Palais des Congrès de Lorient, les artistes incontournables de l’automne : BB Brunes, Marina Kaye et Malo' pour deux heures de show devant 500 auditeurs invités.





Pour ceux qui n’ont pas gagné leurs invitations, Hit West proposera plusieurs solutions pour partager la soirée. D'abord, en direct à la radio (en Bretagne et Pays de Loire en FM et dans toute la France via hitwest.com ) et ensuite en vidéo simultanée sur la page Facebook de la radio. Les auditeurs pourront suivre les coulisses de l’événement sur les réseaux sociaux avec le mot clé : #blive56.