Henri-Paul Roy nous a quittés

Passionné par les médias, les nouvelles technologies et la musique, Henri-Paul a introduit et développé en Europe les études de suivi de la programmation des stations de radio, d’abord sous forme téléphonique, puis sur Internet. Il a enseigné par ailleurs de 2002 à 2015 le marketing des médias à l’IEP Paris (Sciences-Po).



Toute l’équipe d’HyperWorld, très affectée, adresse ses plus sincères condoléances à la famille d’Henri-Paul Roy, en particulier son épouse et ses trois enfants. La Lettre Pro de la Radio adresse elle aussi ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches d'Henri-Paul. Les obsèques civiles auront lieu ce lundi 12 juin à 11h30 dans la salle Mauméjean du crématorium du Cimetière du Père Lachaise (Paris 20e).