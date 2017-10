Halloween : Remzouille Radio dans un château hanté

prix Qualifio ON'R

Remzouille Radio s'installe dans "le château le plus hanté de France", le Château de Fougeret , pour une émission unique et inédite et consacrée au paranormal Cette émission spéciale sera diffusée le mardi 31 octobre, en direct, et à partir de 20h.Au programme, Remzouille Radio diffusera des témoignages liés au paranormal, des interviews et devrait aussi organiser en direct des séances de spiritisme et procéder à quelques expériences paranormales. "Rien ne sera mis de côté pour vous faire passer le plus beau des Halloween" promet l'équipe de cette webradio.À cette occasion, Remzouille Radio diffusera la soirée en live vidéo "pour vous faire vivre cet événement de l'intérieur comme si vous étiez avec nous dans le château".Au Salon de la Radio en 2015, la webradio Remzouille Radio , dirigée par Rémi Manfredini, avait remporté lede la webradio de l'année.