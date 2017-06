Grilles d'été : bons et mauvais réflexes

#5 Multipliez les jeux

La saison estivale est souvent synonyme de temps libre pour vos auditeurs et de hausse de la durée d’écoute, notamment sur les zones touristiques. Ils vous écoutent plus longtemps et sont, aussi, plus attentifs. Pourquoi ne pas multiplier les jeux à l’antenne ? Un fil rouge sur plusieurs heures fidélisera votre audience et, on le sait, il est assez facile de trouver des lots intéressants pendant cette période : entrées à la piscine, au cinéma, parcs d’attractions. Pourquoi ne pas offrir un pack loisirs pour les vacanciers ou ceux qui ne partent pas en vacances ? Sollicitez votre régie publicitaire, vos commerciaux seront ravis de vous proposer ce type de produits !