Grandes manœuvres sur le Rock

Cette radio est née chez CM Broadcast, où Philippe Manœuvre produit des capsules thématiques sur le rock. Frédéric Marc, l’un des fondateurs, s’était pris à rêver tout haut de cet ovni sonore avec l’enfant du rock. Et voilà. La radio va se permettre toutes les explorations. A terme, un généreux réveil rock devrait occuper la tranche matinale, et le soir explorera les scènes plus musclées du métal et du punk. On peut aussi compter sur Philippe Manœuvre pour jouer l’évènement avec des émissions thématiques : rendez-vous dès ce 21juin à 21h pour une édition spéciale fête de la musique avec mille anecdotes de concerts racontées par le boss.On pourra aussi compter sur lui le 16 août pour l’anniversaire de la mort d’Elvis. Et ce sera d’ailleurs la seule émission hommage que Philippe Manœuvre produira sur le King. Bref : le terrain de jeu est immense, et les enfants sont turbulents. On devrait bien s’amuser à écouter Perfecto, qui ambitionne aussi de devenir LE portail français du rock, de sa scène et de ses afficionados sur toutes les plateformes digitales.