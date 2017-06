Genelec lance de nouveaux modèles de haut-parleurs

Après le succès de la 8351, Genelec lance les modèles 8341 et 8331, constituant la gamme The Ones ou le "Point Source Ultime". En effet, avec deux haut-parleurs medium et aigu coaxiaux et deux haut-parleurs graves elliptiques en haut et en bas de l’enceinte, l’ensemble simule un seul centre acoustique.