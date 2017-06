G One Radio partenaire de la Marche des Fiertés 2017 à Paris

G One donne rendez-vous à ses auditeurs ce samedi 24 Juin à 14h, Place de la Concorde pour fêter les 40 ans de la Marche des Fiertés. Le pure player Gay, proposera une programmation spéciale Marche des Fiertés. Dès ce vendredi, la webradio proposera la programmation d’une émission "One Night With…" de 1h à 6h, entièrement dédié àAlejandro Alvarez, l’un des Dj les plus emblématiques de la scène Gay, Ce samedi 24 juin, dès 6h, le G One prolongera la matinée avec "After Gay", l’émission pour terminer sa soirée, ou commencer sa journée, avec les Djs : Leomeo, Rafa Nunes, et Dj Cyril G.



Dès 14h, G One s'installera au coeur de la Marche des Fiertés, avec de nombreux Facebook live. Le lendemain, dès 6h, l'émission "After Gay" sera diffusée avec notamment Nacho Chapado, Matinée Group puis, dès 18h, un sélection de La Nuit des Follivores / Crazyvores et, dès minuit, la diffusion de la soirée Révélation (Bruxelles) en exclusivité.