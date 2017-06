Fun Radio sous le soleil d'Ibiza

Depuis ce matin, Fun Radio fête la fin de la saison avec ses auditeurs en direct d'Ibiza en présence notamment de David Guetta et Martin Solveig. "La radio du son dancefloor", s’est donc envolée pour Ibiza pour la 3e année consécutive avec toute l'équipe de Bruno Dans La Radio et du Before Party Fun.