Fun Radio s'installe dans "une forêt hantée"

"Pour la première fois en radio, un programme 100% paranormal en lien avec les esprits qui font la réputation angoissante des lieux avec séance de spiritisme autour du feu de camp qui servira d’éclairage au studio… deux heures d’angoisse et de frissons… garanties" explique Fun Radio.

Plongés dans l’ambiance horrifique d’Halloween, Marion, Anne-So et toute l’équipe du Night Show défieront leurs plus grandes peurs en accueillant une multitude d’étranges personnages dont la propriétaire d’un manoir hantée, Sylartichot un Youtubeur spécialiste de la peur et bien-sûr tous les invités de l’au-delà qui se joindront aux séances de spiritisme.