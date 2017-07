Fun Radio passe en mode "Summertime"

Sur Fun Radio, le Morning de l’été est animé, du lundi au vendredi, par Djé et Marie. Djé est animateur le week-end et Marie est journaliste dans l'émission "Ça peut vous arriver" sur RTL. Elle a été co-animatrice de la matinale de RTL durant l’été 2014 et a reçu le prix "Jeune Talent de la Radio" en 2015. Au programme de cette matinale de l’été, des chroniques, des jeux, les bons plans vacances, de l’info et de la musique. À cela s'ajoute la libre antenne de l'été présentée par Vinz de 20h à 22h. L'émission est diffusé du dimanche au jeudi, depuis ce 16 juillet. Vinz est animateur sur Fun Radio Belgique, après avoir été animateur à Noël et à Pâques sur Fun Radio France.