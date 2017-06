Fun Radio envoie un préservatif dans l'espace

Aujourd'hui, personne n'est censé ignorer les risques liés à des rapports non protégés et pourtant, en 2017, les IST progressent de nouveau, principalement chez les jeunes. C'est donc spontanément que les deux marques se sont associées et ont décidé de relever le défi d'un auditeur, en envoyant un préservatif dans l'espace.

"Lovin' Fun est la seule émission qui donne des réponses concrètes à toutes les interrogations des jeunes, dans une ambiance décomplexée et positive". De son côté, Lelo Hex, leader mondial en design et conception d'accessoires intimes, lance "un préservatif haut de gamme plus fin et plus résistant". Une évolution pour la redingote anglaise...