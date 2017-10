Fun Radio en direct d'Amsterdam

Les grands gagnants des Fun Radio DJ Awards seront dévoilés dans l'émission spéciale de JB et Adrien Toma ces 18, 19, 20 et 21 octobre de 16h à 20h en direct d'Amsterdam, à l'occasion de l’Amsterdam Dance Event (ADE), le rendez-vous incontournable de l’Electro. Les récompenses seront attribuées dans six catégories : meilleur DJ français, meilleure révélation française, meilleur DJ international, meilleure révélation internationale, meilleur single dance, meilleur remix...Les auditeurs peuvent suivre l'émission quotidienne depuis Amsterdam en cliquant ICI