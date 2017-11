Fun Radio en campagne jusqu'au 9 décembre

Sur le tube "More than you know", d’Axwell & Ingrosso, Bruno Guillon et toute l’équipe de "Bruno dans la Radio" ouvrent ce spot dans l’ambiance festive du studio, chaque matin avant que tous les artistes, ambassadeurs du format musical de Fun Radio, se succèdent. Durant une vingtaine de secondes, David Guetta, Martin Garrix, Maître Gims, Avicci, Major Laser, Kungs, Black M, Kygo et Martin Solveig se succèdent ainsi à l’écran : le logo Fun Radio, présent à chaque seconde du spot, endosse les couleurs de chaque photo pour mieux faire pénétrer l’auditeur dans l’univers de chaque artiste.

Ce spot vidéo de 20 secondes, conçu par Fun Radio, est à retrouver sur W9, TF1, 13ème Rue, Sy Fy, MTV et Game One, jusqu'au 9 décembre inclus.