Fun Radio conteste les audiences de Médiamétrie

"Pour le 7e sondage radio consécutif, Médiamétrie procède à de lourdes corrections sur les audiences de Fun Radio en supprimant de l’échantillon de l’enquête les auditeurs les plus réguliers de la station. Pour le 4e sondage radio consécutif, Médiamétrie évoque une "rémanence" qui justifierait encore de très lourdes corrections, plus d’un an après les derniers faits reprochés à Fun Radio" explique la Musicale de RTL Group. Dans un communiqué, la station rappelle que "la part d'audience qui lui est retirée lors de ces corrections successives est systématiquement redistribuée par Médiamétrie aux autres radios du marché, à la veille de la publication des résultats d’audience. Fun Radio continuera à mener toutes les actions contre ces mesures qu’elle juge iniques et exige la fin du traitement discriminatoire qu’elle subit depuis maintenant plus d’un an".



Fun Radio demande la publication de tous ses prochains résultats dans les mêmes conditions que les autres radios du marché.