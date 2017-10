Fun Radio DJ Awards : Fun Radio a dévoilé le palmarès

Les Fun radio DJ Awards permettent aux auditeurs de Fun Radio de récompenser les meilleurs DJs du moment, en votant sur partyfun.fr. Les votes ont été clos le 15 octobre dernier. Vendredi, ce sont l’animateur JB et le DJ résident Adrien Toma qui ont révélé le palmarès de cette nouvelle édition dans six catégories différentes.

Le prix de "Meilleur DJ Français" na été attribué à David Guetta. Celui de la "Meilleure Révélation Française" à Tchami. Le prix du "Meilleur DJ International" est revenu à Martin Garrix et celui de la "Meilleure Révélation Internationale" à Henri PFR. Enfin, le trophée du "Meilleur Single Dance" a récompensé Axwell /\ Ingrosso pour "More Than You Know" et celui du "Meilleur Remix" à David Guetta ft. Justin Bieber pour le titre "2U" (R3hab Remix).