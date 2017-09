Fréquence Plus, une rentrée sous le signe des plaisirs

Le week-end dernier, Fréquence Plus s'est installée sur la Foire de Dole avec un immense plateau sur lequel se sont succèdé les différents animateurs de la station, les matinaliers Cynthia Delory et Totm, Charlie, ainsi qu’Olivier et Patricia. Sur le plateau de Fréquence Plus, des émissions en direct ont été réalisées avec des interviews des producteurs, commerçants et artisans régionaux.

Le stand Fréquence Plus a proposé également des jeux avec des possibilités de profiter de photos grâce au Photo call Fréquence Plus. La radio a offert des centaines de cadeaux dont plus de 2 000 sacs à ses couleurs, spécialement conçus pour l’événement.