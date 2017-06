Fréquence Plus ne lâche rien durant l'été

La radio régionale proposera un programme nettement orienté "soleil" dès le début du mois de juillet. L’équipe de Fréquence Plus propose à ses auditeurs, tout au long de la saison estivale, des idées de sorties en région Bourgogne-Franche Comté, avec toutes sortes de bons plans à partager mais elle parraine également de nombreuses manifestations, dont certaines sont devenues des rendez-vous incontournables au fil des années.

Première étape, le Tour de France. Fréquence Plus s’associera à la course qui traverse la France, dans sa partie régionale. La radio invitera en effet ses auditeurs dans le peloton du Tour de France pour la 8ème étape Dole / Les Rousses, le 8 juillet.



La station offrira des cadeaux à gagner sur l’antenne et, surtout, deux invitations VIP pour être dans la caravane du Tour avec partage du champagne avec le vainqueur de l’étape. "Nous sommes partenaire du Tour du Jura, notre soutien au Tour de France, de passage dans notre région est naturel pour nous. Il s’agit d’un rendez-vous attendu par nos auditeurs et nous mettons en place, cette année, un dispositif exceptionnel avec des dizaines de cadeaux à gagner sur l’antenne avec les marques du Tour et cette invitation VIP pour nos auditeurs" a précisé Anthony Eustache, président de Fréquence Plus.