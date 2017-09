Fréquence Paris Plurielle menacée par la disparition des emplois aidés

"Les contrats aidés nous permettent d’accueillir et former des animateurs et de faire fonctionner la radio. Le travail quotidien à FPP est assuré par 5 salariés grâce à l’aide de ces contrats précaires et insatisfaisants (690 €/mois pour 20 h/semaine). Le gouvernement ne propose pas d’y mettre fin pour les remplacer par de meilleurs contrats plus protecteurs pour les salariés. Non, il souhaite simplement y mettre fin. Cette décision condamne les salariés de la radio au chômage et met la survie de notre antenne en péril. La mesure s’applique déjà : il est impossible de les renouveler" plaide la radio locale qui diffuse ses programmes à Paris et en région parisienne sur 106.3 et qui fédère 200 animateurs bénévoles.