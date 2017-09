Frédéric Schlesinger : "Europe 1, c’est simple. C’est une vision du monde"

"Europe 1, c’est simple. C’est une vision du monde, une radio qui partage le quotidien de celles et ceux qui l’écoutent, le média de la solidarité et de l’action concrète. Europe 1 s’engage auprès de ses auditeurs eux-mêmes acteurs et témoins de bouleversements politiques, économiques, sociaux et culturels sans équivalent, les bouleversements du 21ème siècle. Il s’agit de dresser le portrait des années 2020, en s’appuyant sur les piliers de la station qui sont aussi ceux de notre vie : l’information, le savoir, la connaissance pour mieux comprendre. Le divertissement, le rire et la curiosité pour avancer malgré tout" explique Frédéric Schlesinger.

Pour le dirigeant : "Europe 1 assume pleinement son rôle et choisit de parler à l’intelligence de ses auditeurs qu’elle place au centre de tout (...) Il s’agit d’observer le monde avec lucidité mais aussi un sourire en coin".