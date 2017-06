François Dufresne rejoint Médiamétrie

Médiamétrie a l’objectif de constituer une plateforme de la Data Média en France en s’appuyant sur son expertise et son savoir-faire méthodologiques et technologiques en termes de modélisation, hybridation et enrichissement de données. François Dufresne a créé son activité de consultant FD Conseil en 2015 après avoir occupé le poste de Directeur Marketing/Etudes du Groupe Figaro et DGA de la régie Média. Figaro de 2008 à 2014. Il a occupé les mêmes fonctions chez NRJ Group de 2002 à 2008 et était DGA de IP France de 1996 à 2002. Il a débuté sa carrière en agence de publicité, chez Young & Rubicam. Né en 1962, François est diplômé de l’Institut Supérieur du Commerce (1985) et titulaire d’un Executive Master en Data Strategy.