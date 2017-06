France TV Publicité et Radio France Publicité renforcent leur alliance

Fortes de l’exposition proposée aux annonceurs (la couverture dédupliquée des audiences TV, radio et digitale des deux groupes atteint 35.4 millions de personnes en France, chaque jour), les deux régies annoncent un renforcement significatif de leur partenariat qui avait déjà été noué au niveau commercial, via des offres communes, et sur le plan de la synergie métier, la régie de France Télévisions commercialisant les espaces vidéo sur le digital des marques France Inter, France Info et France Bleu.





Cet accord a pour objectif de développer une offre publicitaire incontournable portée par l’audiovisuel public sur la base de valeurs communes, et d’accroître la compétitivité des services proposés par les équipes pour accompagner les annonceurs dans leurs stratégies de communication globale. Cette alliance permettra notamment de développer les offres communes en TV/radio/digital, de concevoir des opérations spéciales sur-mesure, intégrant TV, radio et digital, de mener des études conjointes à forte valeur ajoutée et de couvrir un large territoire : régional (via France 3 et France Bleu), national (via France 2, France 3, France 4, France 5, France Info et les stations de radio : France Inter, France Info, France Culture) et international (France 24 et TV5 Monde, en régie chez FranceTV Publicité).