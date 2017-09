France Musique veut muer en média global

"Après la refonte de francemusique.fr, une appli mobile et 7 webradios, notre site viendra s’enrichir d’un catalogue de contenus dont la richesse et la diversité feront la joie des auditeurs et la fierté de Radio France. Tout à la fois salle de concert, catalogue de contenus audio et vidéo en accès libre, média de référence en matière d’actualité et de patrimoine de la musique classique, cette plateforme numérique partira à la conquête de nouveaux publics" explique Marc Voinchet.

Pour la rentrée, France Musique organisera plusieurs événements une Journée Emmanuel Krivine, directeur musical de l’Orchestre national de France (le 07/09), les 80 ans de l’Orchestre Philharmonique de Radio France (le 15/09), une Journée Maria Callas, pour les 40 ans de sa disparition (le 18/09) ou deux journée en direct du Festival Musica (les 22 et 23/09).