France Musique récompense les musiciens amateurs

Pour participer à ce concours lancé par France Musique, il suffit de choisir une œuvre classique ou jazz tombée dans le domaine public, et de filmer son interprétation. Webcam, smartphone, caméra HD... tout est permis, ce qui compte, comme à la radio, c'est la créativité. Les candidats chargent leur vidéo sur Wetransfer et envoient le lien créé via un formulaire disponible sur francemusique.fr. Elles sont visionnées par l'équipe web qui les publiera ensuite sur la chaîne Youtube de France Musique. Les résultats seront annoncés dans La Matinale du 28 août 2017.

Deux vidéos seront récompensées : la plus "likée" sur Youtube (prix du public) et celle sélectionnée par les jurés (prix du jury).