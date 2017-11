France Musique : le "Carrefour de Lodéon" a 25 ans

Mardi 5 décembre prochain à 20h30, en direct et en public au Studio 104 de la Maison de la radio, France Musique fêtera le 25e anniversaire de "Carrefour de Lodéon". Cette grande soirée de concert et de surprises sera présentée par Clément Rochefort et sera l'occasion pour Frédéric Lodéon de partager avec le public et les auditeurs un moment festif et convivial entouré de ses amis musiciens. Une soirée qui permettra de constater que depuis plus de 25 ans, Frédéric Lodéon met toute sa bonne humeur, son savoir et son énergie à faire partager sa passion pour la musique classique et les musiciens.

Les invités sont invités à envoyer leurs témoignages en quelques mots (50 mots maximum) en précisant leur prénom et votre ville. Une sélection des plus émouvants, chaleureux, décalés, insolites... sera diffusée lors de cette soirée.