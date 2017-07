France Musique en direct du festival Radio France Occitanie

Des plages de musiques vivantes auxquelles s’ajoute un dispositif au coeur du festival : coulisses, interviews, comptes-rendus, et une réécoute de l'intégralité des concerts et opéras. La matinale "Réveil Classique", de 07h à 09h sera proposée en direct de France Bleu Hérault les 17 et 18 juillets prochains. Sofia Anastasio présentera "Dépêches Notes" à 07h55 et à 11h55, afin de découvrir les coulisses du festival. Le samedi 22 juillet, de 18h à 20h, Frédéric Lodéon présentera un "Carrefour de Lodéon" avec de nombreux invités et artistes du festival. L'émission se déroulera en direct du Corum, salle Einstein et sera à suivre également en live vidéo sur Facebook.