France Inter : les chroniques d'Orsenna dans un livre

Depuis l’enfance, il est notre ami. Et les animaux de ses Fables, notre famille : agneau, corbeau, loup, mouche, grenouille, lion… ne nous ont jamais quittés. Mais que savons-nous de Jean de La Fontaine, sans doute le plus grand poète de la langue française ? Avec son talent de conteur et son érudition joyeuse, Erik Orsenna a invité tout l’été sur France Inter à faire l’école buissonnière avec La Fontaine.

Maître des eaux et forêts et auteur de plus de 300 écrits, ce La Fontaine fait une énième fois l'objet d'un ouvrage intitulé "La Fontaine, une école buissonnière" d’Erik Orsenna, paru le 16 août dernier. Une édition Stock / France Inter.