France Inter : "On va déguster" dans un livre

François-Régis Gaudry et ses amis jettent un nouveau pavé dans la marmite, entièrement dédié, cette fois-ci, à la cuisine française. En 432 pages, 350 sujets, 1 250 spécialités, 375 recettes, 260 personnages, des centaines de cartes, tableaux, adresses, tours de main, anecdotes croustillantes et un splendide poster dépliable… Ce nouvel opus croque notre pays par tous les bouts et tous les goûts.

Dans un bouillonnant désordre aux allures de cabinet des curiosités, il raconte les savoirs et les saveurs de notre épique patrimoine gastronomique.

François-Régis Gaudry anime "On Va Déguster", tous les dimanches à 11h sur France Inter. Il est également critique gastronomique et grand reporter à L’Express. Il présente "Très Très Bon" sur Paris Première. Plus de 120 contributeurs l’ont accompagné dans cette passionnante aventure éditoriale.

Parution ce 15 novembre.