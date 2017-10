France Inter : "La Tête au carré" dans un livre

Les animaux les plus venimeux ? Le calendrier des futures éclipses ? La fascinante histoire de la méduse immortelle ? L’imaginaire de l’orchidée ? Une biographie d’Alfred Nobel ? Le poids de toute l’humanité réunie ? Les espèces baptisées d’après une célébrité, comme la mouche Beyoncé ?

Mathieu Vidard, qui présente "La tête au carré" émission scientifique diffusé sur France Inter, a compilé le meilleur des intervenants de son émission dans ce livre amusant, érudit et léger, et intitulé "Le Carnet scientifique", paru le 18 octobre dernier aux Editions Le Livre de Poche / France Inter.

En octobre 2016, Mathieu Vidard, à l’occasion des 10 ans de "La Tête au carré", avait déjà proposé à ses auditeurs, sous la forme de miscellanées, un savoureux carnet scientifique pour les curieux, inspiré de dix années d’émissions.