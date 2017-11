France Culture passe la journée à Chicago

"France Culture à Chicago, un an après l’élection de Donald Trump". C'est l'intitulé de cette délocalisation réalisée en partenariat avec Courrier International et avec le soutien du Consulat Général de France à Chicago, "pour observer les visages de la nouvelle Amérique". Jusqu'à 20h ce soir, trois émissions seront réalisées en direct : Les Matins de Guillaume Erner, La Grande Table d’Olivia Gesbert et Du Grain à Moudre par Hervé Gardette. Par ailleurs, les journaux présentés par Catherine Duthu, les reportages d’Eric Biegala et de Grégory Phillips, correspondant permanent de Radio France à Washington seront en lien avec cette thématique.