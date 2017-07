France Culture et la SACD lancent un appel à projets

France Culture engagée dans "une puissante dynamique de rayonnement de ses programmes grâce à une nouvelle approche des opportunités éditoriales offertes par le numérique", franchit une nouvelle étape et explore les nouvelles formes éditoriales de fiction à travers le podcast. Ainsi, France Culture et la SACD s’associent pour la création d’un "Fonds podcast Native" et le lancement pour la première fois d’un appel à projet en direction des auteurs pour l’écriture de séries feuilletonnantes. Les premières productions pourront être écoutées en ligne à partir de janvier 2018.





La fiction, haut lieu de la création à France Culture, ouvre ainsi un nouveau chapitre de son histoire. Ces productions verront le jour d’abord sous forme de podcasts avant de connaître ultérieurement une vie sur l’antenne. Elles peuvent ainsi aller sur de nouveaux chemins d’écriture. Aventure que France Culture et la SACD se réjouissent d’initier.