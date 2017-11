France Bleu s'affiche dans toute la France

Cette campagne est également montée localement, station par station, l’achat d’espace a été effectué par Carat local en lien avec les directeurs et responsables communication du réseau.

Avec 150 réseaux et près de 6 000 faces sur l’ensemble du territoire, France Bleu veut réaffirmer "son positionnement de radio de proximité" avec l’accroche "La radio qui vous ressemble", choisie par l’ensemble du réseau à l’issue d’un vote.

Le visuel est décliné pour chacune des 44 radios du réseau. La campagne se décline en novembre et en décembre grâce à un visuel pour le national et donc, 44 adaptations locales correspondantes aux 44 stations locales de Radio France.