France Bleu : "l’année 2018 marquera une nouvelle étape"

"Avec les nouvelles fréquences de France Bleu Toulouse et l’arrivée, en fin d’année, de France Bleu Lyon, l’année 2018 marquera une nouvelle étape dans la présence de France Bleu sur le territoire. Plus que jamais, la radio remplira sa mission de service public en accompagnant les auditeurs dans leurs réalités avec le ton bienveillant qui lui est propre" a expliqué Eric Revel, le directeur général du réseau local de Radio France pour qui la proximité demeure le pivot central de la promesse radiophonique du réseau : "nous devons aujourd’hui faire évoluer cette notion de proximité pour formidable richesse de nos contenus. C’est aussi là notre mission cette année : ensemble et avec enthousiasme, porter plus haut la couleur Bleu".

Chaque année, France Bleu produit 370 000 heures de programmes dont 10 heures de programmes locaux par jour. Le réseau diffuse 625 rendez-vous d'info locale, nationale et internationale. Sa force réside également dans de très nombreux partenariats tisser sur le terrain. Chaque saison, France Bleu signe plus 4 000 partenariats et événements.