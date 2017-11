France Bleu Saint-Etienne Loire donne la parole aux Stéphanois

Le but de cette opération est de donner la parole aux Stéphanois pour valoriser et défendre les éléments positifs de ces lieux de vie (patrimoine, initiatives, personnalités et des lieux)..

Ainsi, 20 quartiers seront mis à l’honneur sur l’antenne de France bleu Saint-Etienne Loire, du lundi au vendredi entre le 6 novembre et le 1er décembre à 7h12, 8h54, 12h54 et 18h35. Des témoignages seront également à retrouver sur francebleu.fr, sur la page Facebook de la locale de Radio France ainsi que sur Twitter grâce au hashtag #monsainté.



Par ailleurs, une émission spéciale, en direct du centre-ville de Saint-Etienne, conclura et résumera l'ensemble de cette opération, le vendredi 1er décembre, entre 11h et 13h.