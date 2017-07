France Bleu Roussillon les pieds dans l'eau

"Tous les jours, les meilleurs chefs cuisinent sur place, entourés par des producteurs, cavistes ou viticulteurs, et vous font goûter leurs recettes" explique France Bleu Roussillon. Pour passer un bon moment, les "Bleu" (les stagiaires de l'été) proposent aux auditeurs et aux touristes des compétitions de course en sac, d'adresse ou de rapidité pour gagner des chapeaux et des éventails France Bleu. Chaque matin, à 9h30, 10h30 et 11h30, des chanteurs et groupes de la région se produisent en direct... les pieds dans le sable.

L'équipe de la locale de Radio France met également les "bons plans" dans les communes qui accueillent ce studio estival ainsi que des idées de sorties dans tout le département, notamment en partenariat avec "La semaine du Roussillon", et aussi des places à gagner pour des spectacles de l'été.