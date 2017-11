France Bleu Poitou s'affiche près de chez ses auditeurs. Les auditeurs de la locale de Radio France sont invités à poster sur le mur de la page Facebook de la radio ou à envoyer en message personnel via cette page Facebook une photo prise devant la première affiche qu'ils rencontreront autour de Poitiers ou de Niort, dans la rue, sur le pas de leur porte ou de leur lieu de travail, à leur arrêt de bus...

Les auditeurs ont jusqu'au vendredi 10 novembre pour faire parvenir leurs meilleures photos. L'équipe de France Bleu Poitou sélectionnera ensuite la ou les photos qui les aurons le plus amusés. Prochainement, les gagnants seront les invités VIP de France Bleu Poitou. Ils seront reçus par les équipes pour participer et vivre les coulisses d'une émission de radio, auprès des animateurs et des journalistes.