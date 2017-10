France Bleu Pays Basque fait son cinéma

France Bleu Pays Basque partenaire du Festival International du Film jusqu'au 7 octobre, propose de vivre les différents moments forts de cette 4e édition du festival en live vidéo. Ainsi, la locale de Radio France retransmet en live vidéo la soirée d'ouverture du Festival du Film, une rencontre avec la présidente du jury Michèle Laroque ou encore une autre rencontre autour du thème "Apprendre le cinéma" avec Claude Lelouch et Rémi Bergman, samedi 7 octobre à 10h30. Bien entendu, France Bleu Pays Basque retransmettra la cérémonie de clôture et le palmarès du Festival du film, ce samedi 7 octobre dès 20h.

France Bleu Pays Basque offre également aux cinéphiles des pass Festival pour voir tous les films projetés ainsi que des invitations VIP pour la soirée du mercredi 4 octobre avec la projection en avant-première du film "Jusqu'à la garde" de Xavier Legrand puis pour le repas en compagnie de l'équipe du film et des membres du jury.