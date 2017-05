France Bleu Paris délocalise sa matinale

Un an après les inondations, ce mercredi 31 mai, France Bleu Paris délocalise sa matinale à Nemours en Seine-et-Marne. Il y a un an, de terribles inondations touchaient cette région faisant 4 morts, des blessés, des dégâts considérables. Plus de 1300 communes avaient été déclarées en état de catastrophe naturelle.