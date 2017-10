France Bleu Mayenne : un job dating à la Maison de la radio

France Bleu Mayenne, Made in Mayenne et leurs partenaires se mobilisent pour les rapprocher et offrir des emplois en lançant l'opération inédite : "La Mayenne recrute ses talents". Le 15 novembre prochain, 53 chefs d'entreprises mayennais vont parcourir près de 300 km pour venir à la rencontre des demandeurs d'emploi lors d'une journée spéciale job dating à la Maison de la Radio, à Paris. À l'issue d'une première sélection, les demandeurs d'emploi seront contactés et invités à participer le mercredi 15 novembre à une rencontre à la Maison de la Radio pour l'étape décisive des entretiens. Certains d'entre eux seront aussi invités le soir-même au voyage retour à Laval afin de découvrir leur future entreprise, dès le lendemain. Ils seront accueillis et pris en charge par les organisateurs pour une découverte de la Mayenne, de Laval, des produits mayennais, de la vie culturelle, des loisirs…