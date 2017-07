France Bleu Lorraine à la plage à... Metz

Pour fêter la 10e anniversaire de Metz Plage, les plagistes peuvent profiter d'une multitude d'activités, sportives ou culturelles, et pourront également se détendre et se relaxer au plan d'eau de Metz. Chaque jour, de 11 à 20 heures, les activités se succèdent avec un programme plus varié encore que les années précédentes et toujours cette ligne directrice inchangée et inchangeable : la gratuité pour tous. France Bleu Lorraine donne rendez-vous à ses auditeurs ce mercredi 26 juillet ainsi que les vendredis 4 et 11 août pour une émission en direct depuis Metz Plage. Invités, cadeaux à gagner et bonne humeur : "on va mettre l'ambiance ensemble" souligne la locale de Radio France.