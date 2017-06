France Bleu Elsass : un concours de chanson en alsacien

Les quatre finalistes du concours de chanson radiophonique en alsacien d’Stìmme se sont affrontés le 10 juin dernier sur la scène des Tanzmatten à Sélestat. Gaël Sieffert a remporté le titre de grand gagnant, suivi du duo Lucie et Valentin Zaepffel, de Tatiana Henius et Maxime Kuhm. La vidéo intégrale de la soirée sera diffusée en avant-première le 21 juin prochain entre 11h et 13h sur francebleuelsass.fr et sur la page Facebook de France Bleu Elsass.

Ce concours bénéficie du soutien du Crédit Mutuel, d’Orange, de la Sacem, du complexe culturel et festif Les Tanzmatten de Sélestat, de la Ville de Sélestat et de France 3 Alsace.