France Bleu : Claude Esclatine est décédé

Avant d'intégrer France Bleu, Claude Esclatine a été directeur des sports de France Télévisions (2002-2004) et directeur délégué du holding France Télévisions SA (2002-2007), en charge de la gestion des projets transversaux. Il a présidé le groupe Allociné SA de 2007 à 2010, dirigé les chaînes Equidia (1998-2002), Canal France International (Sofirad, 1994-1998), Proximages SA (CGE, 1988-1994). Titulaire d’un DEA de Droit, Claude Esclatine est diplômé de l’École supérieure de commerce de Paris et de l’Institut d’études politiques de Paris. Auditeur de l’Institut des hautes études de défense nationale, il est vice-président de l’Institut Choiseul.



"Claude était un grand professionnel apprécié de tous. Je souhaite apporter tout mon soutien aux nombreuses personnes qui l’ont bien connu dans le réseau et à Radio France. Toutes mes pensées vont à sa famille, à ses amis et à ses collègues" a souligné ce matin Eric Revel dans un message adressé à l'ensemble des collaborateurs de France Bleu.

La Lettre Pro de la Radio présente à sa famille et à ses proches ses sincères condoléances.